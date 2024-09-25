اتحاد بلديات بعلبك: لفتح المحال والأفران والصيدليات والمحطات لتلبية احتياجات المواطنين وتعزيز صمودهم

أشار مجلس "اتحاد بلديات بعلبك"، في بيان، إلى أنه "في ظل الاعتداءات المستمرة التي يشنها العدو الصهيوني على أهلنا الأبطال والصامدين في مختلف المناطق اللبنانية، وخاصة في مدينة بعلبك وقرى اتحاد بلديات بعلبك، يتوجه مجلس الإتحاد بتحية إجلال وإكبار لأبناء هذه المنطقة على صمودهم وثباتهم في مواجهة الظلم والطغيان".

ودعا المجلس، "بالتعاون مع إتحاد العطاء لنقابات التجارة في لبنان، ونقابة أصحاب المؤسسات والمحال التجارية في البقاع، وجمعية تجار مدينة بعلبك، جميع المؤسسات التجارية والمحال والأفران والصيدليات والسوبر ماركت ومحطات المحروقات إلى فتح أبوابها أمام المواطنين الكرام، لضمان تلبية احتياجاتهم الأساسية والمساهمة في تعزيز صمودهم".

وشدد على "ضرورة توخي الحيطة والحذر وتجنب التجمعات الكبيرة والتنقل غير الضروري، حفاظاً على سلامة الجميع وتجنباً لأي استهداف محتمل".

وأضاف "هذه المرحلة الحرجة تتطلب من الجميع التحلي بالوعي والتكاتف، وثقتنا كبيرة بالله سبحانه وتعالى وبعزيمة أهلنا الأحرار الذين ما زادهم الظلم إلا ثباتاً، وما النصر إلا صبر ساعة. نسأل الله أن يحفظ بلدنا وأهلنا من كل مكروه، وأن يكلل جهود الجميع بالنجاح والنصر المبين".