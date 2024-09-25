"أكسيوس": أميركا تعمل على مبادرة لوقف القتال في لبنان واستئناف المفاوضات بشأن غزة وقد يُعلن عنها اليوم

أفاد موقع أكسيوس، بأن "إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تعمل على مبادرة دبلوماسية جديدة من أجل وقف القتال في لبنان واستئناف المفاوضات بشأن اتفاق الأسرى في غزة ووقف إطلاق النار"، وفقًا لمسؤولين أميركيين ومسؤول إسرائيلي ومصدرين على دراية مباشرة بالأمر.

وقال الموقع "يمكن الإعلان عن مبادرة البيت الأبيض يوم الأربعاء في محاولة لوقف التصعيد بين إسرائيل وحزب الله".

وكشف أنه "بدأت المناقشات حول المبادرة الجديدة بعد مكالمة هاتفية يوم الاثنين الماضي بين مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر"، حسبما قال مسؤولون أميركيون وإسرائيليون.

وقال مسؤول أميركي ودبلوماسي أوروبي للموقع إنه "على مدى اليومين الماضيين، ناقشت الولايات المتحدة الفكرة مع فرنسا وإسرائيل ولبنان والعديد من الدول العربية الأخرى".

وأكد مصدر أميركي: "أننا نعمل مع العديد من الدول على اقتراح لحل دبلوماسي للشمال".

وقال مسؤول إسرائيلي إن نتانياهو أعطى الضوء الأخضر لبحث هذه المبادرة.

وبحسب ما نقل أكسيوس فإن "الهدف من ذلك هو التوصل إلى وقف لإلاق النار من شأنه أن يعطي مساحة للمفاوضات حول اتفاق دبلوماسي أوسع لمنع حرب أوسع، والسماح للمدنيين النازحين بالعودة إلى منازلهم على جانبي الحدود، وتوفير زخم متجدد لوقف إطلاق النار في غزة واتفاق الأسرى".