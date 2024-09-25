"النشرة": طرح وقف التصعيد يتدرّج في خطوات ما بعد المواجهة

علمت "النشرة" أنّ طرح وقف التّصعيد النّاري بين "حزب الله" وإسرائيل، يستند إلى وضع مهلة زمنيّة لمدّة شهر، يجري خلالها التّفاوض عبر المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين لتكرار تجربة الحدود البحريّة، تحت عنوان تطبيق القرار 1701.

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