الأبيض ذكّر بالخط الساخن للنازحين "1787": 51 شهيدًا و223 جريحًا في الغارات الإسرائيلية اليوم

أعلن وزير الصّحة العامّة في حكومة تصريف الأعمال ​فراس الأبيض​، "سقوط 51 شهيدًا و223 جريحًا حتّى السّاعة، في الغارات الإسرائيليّة المختلفة على لبنان اليوم".

وذكّر في مؤتمر صحافي، بـ"الخطّ السّاخن للنّازحين، وهو 1787"، كاشفًا "أنّنا حتّى السّاعة، استقبلنا 372 اتصالًا على هذا الرّقم، وقدّمنا مساعدات بالنّسبة لمرضى غسيل كلى ونساء حوامل". وأكّد أنّ "الوزارة تعمل على تأمين كميّة كبيرة من الحليب للأطفال، وأدوية للأمراض المزمنة والحادّة".