الامارات | تعرف إلى أفضل الأطعمة لمرضى السكري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوضح الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، أن فوائد التفاح والكمثرى لمرضى السكري، ويبدد الأوهام عن محتوى السعرات الحرارية في الفواكه، موضحا فوائدها للجسم.

ويؤكد مياسنيكوف، أن مؤشر نسبة السكر في الدم في التفاح والكمثرى منخفض جدا، وهذا مهم بصورة خاصة لمرضى السكري. وهذا يعني أن التفاح والكمثرى لا يسببان قفزة حادة وسريعة في مستوى الغلوكوز في الدم. وبالإضافة إلى ذلك هي غنية بالألياف الغذائية التي تحسن عمل الأمعاء.

ووفقا له، الألياف الغذائية الموجودة في الكمثرى مفيدة جدا وبصورة خاصة لميكروبيوم الأمعاء، لأنها تغذي البكتيريا المفيدة وتخفض التهابات جدران الأوعية الدموية.

ويشير إلى أنه يجب أن نعلم أنه لا ينصح باستبدال الفواكه بعصيرها، لذلك ينصح الأطباء بتناول التفاح والكمثرى كاملة. لأن الألياف الغذائية ضرورية لامتصاص الفيتامينات.

وينصح مياسنيكوف بإضافة التفاح والكمثرى إلى النظام الغذائي اليومي.