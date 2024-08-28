30 صورة لأرخص أماكن في الغردقة.. أسعار لن تتخيلها

محمد اسماعيل - القاهرة - يبحث العديد من المصريين، عن أفضل أماكن الإقامة في الغردقة، من أجل قضاء إجازة مميزة بعيدا عن الشمس الحارقة والطقس الحار.

"الخليج 365" يقدم أرخص أماكن الإقامة في الغردقة، وفقا لموقع "بوكينج".

Skylen Hostel

يقع Skylen Hostel في الغردقة على بعد 300 م من شاطئ الساقية ويوفر مكان إقامة مكيف وصالة مشتركة.

يقع بيت الشباب على بعد حوالي 1.3 كم من شاطئ أورانج، كما يقع على بعد 2.2 كم من شاطئ هاروني، ويوفر خدمة الواي فاي المجانية.

يتميز مكان الإقامة بالترفيه المسائي ومطبخ مشترك.

تحتوي جميع الوحدات في بيت الشباب على تلفزيون بشاشة مسطحة ومطبخ. تحتوي الغرف على حمام خاص ومجفف شعر وبياضات أسرّة.

يتوفر موظفون يتحدثون العربية والإنجليزية والسويدية في مكتب الاستقبال لتقديم المشورة على مدار الساعة.

يقع نيو مارينا على بعد 500 م من Skylen Hostel، في حين يقع جراند أكواريوم الغردقة على بعد 14 كم من مكان الإقامة.

ويعتبر مطار الغردقة الدولي المطار الأقرب لمكان الإقامة حيث يقع على بعد 5 كم منه.

سعر الليلة 272 جنيها.

Elite Marina Suite at the Sheraton plaza

يقع Elite Marina Suite at the Sheraton plaza في الغردقة على بعد خطوات قليلة من شاطئ الساقية وعلى بعد 1.6 كم من شاطئ أورانج ويتميز بتراس، كما تضم هذه الشقة مسبح خاص، ويوفر مكان الإقامة مكتب استقبال يعمل على مدار الساعة وخدمة الأمن طوال اليوم للضيوف.

تتكون الشقة من غرفة نوم واحدة ومطبخ صغير مجهز بالكامل وحمام واحد.

ويتوفر تلفزيون بشاشة مسطحة. يقع شاطئ هاروني على بعد 2.5 كم من الشقة، في حين تقع نيو مارينا على بعد 500 م.

ويعتبر مطار الغردقة الدولي المطار الأقرب لـ Elite Marina Suite at the Sheraton plaza حيث يقع على بعد 5 كم منها.

سعر الليلة 298 جنيها.

Sweet Home

يقع Sweet Home في الغردقة على بعد 500 م من شاطئ إليزيه دريم، ويوفر غرفًا مكيفة وصالة مشتركة.

يقع بيت الشباب على بعد حوالي 700 م من شاطئ Qesm Hurghada العام، كما يقع على بعد 1.1 كم من شاطئ El Sawaki، ويوفر خدمة الواي فاي المجانية.

تقع محكمة الغردقة الجزئية على بعد 1 كم وتقع محطة حافلات الجونة على بعد 5.2 كم من بيت الشباب.

تم تجهيز جميع الوحدات في بيت الشباب بحمام مشترك وبياضات أسرّة.

يقع نيو مارينا على بعد 6.4 كم من Sweet Home- ، في حين يقع جراند أكواريوم الغردقة على بعد 17 كم. ويعتبر مطار الغردقة الدولي المطار الأقرب لمكان الإقامة حيث يقع على بعد 10 كم منه.

سعر الليلة 195 جنيها.

Perfect location fast vacation

يعتبر Perfect location fast vacation مكان إقامة مع مسبح خاص، ويقع في الغردقة، على بعد 1.1 كم فقط من شاطئ أورانج وعلى بعد 2 كم من شاطئ هاروني.

يقع مكان الإقامة على بعد 400 م من نيو مارينا وعلى بعد 14 كم من متحف أكواريوم الأحياء المائية بالغردقة وعلى بعد 1 كم من وسط مدينة الغردقة - ساحة صقالة.

يقع مكان الإقامة المخصص لغير المدخنين على بعد 300 م من شاطئ الساقية.

توفر هذه الشقة للضيوف غرفة نوم واحدة وتلفزيون بشاشة مسطحة وتكييف. تقع محطة حافلات الجونة على بعد 2.5 كم من الشقة، في حين تقع محكمة الغردقة الجزئية على بعد 5.3 كم. ويعتبر مطار الغردقة الدولي المطار الأقرب لـ Perfect location fast vacation حيث يقع على بعد 5 كم منها.

سعر الليلة 284 جنيها.