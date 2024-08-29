هل ينتقل جدري القرود عن طريق الطعام؟.. الإجابة صادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

مع تحذير منظمة الصحة العالمية من انتشار فيروس جدري القرود ومخاطره، يزداد التساؤل حول ما إذا كان ينتقل عن طريق الطعام.

أعراض جدري القرود



تبدأ أعراض جدري القرود بـ:



ارتفاع درجة الحرارة

صداع

آلام عضلية

ظهور تعب عام

تتطور الأعراض لتشمل طفحًا جلديًا، وعادةً ما يكون الطفح الجلدي على شكل بقع حمراء، ثم تتحول إلى حويصلات مملوءة بالسوائل.

وإذا تم رصد الأعراض والتشخيص، يُطلب من المصاب عزل نفسه في المنزل، وتجنب الاتصال الوثيق بالأشخاص والحيوانات الأخرى، بما في ذلك الحيوانات الأليفة، حتى تختفي جميع آفات الطفح الجلدي، وتتساقط القشور، وتتكون طبقة جديدة من الجلد، ويستغرق هذا عادة حوالي 2-4 أسابيع.

هل ينتقل جدري القرود عن طريق الطعام؟



وبحسب موقع ميديكال نيوز، فإن هناك احتمالية لانتقال العدوى عبر الطعام ومشاركته مع شخص مريض.

كذلك يمكن الإصابة بالعدوى إذا كان الطعام ملوثا بجدري القرود بالفعل اعتمادا على أن يكون الطعام غير مطهي جيدا أو على الأرجح يكون نيئا بالفعل.

نصائح مهمة



لمنع انتقال المرض عبر الطعام يجب تنظيف الأواني الخاصة بطهي الطعام جيدا، والحفاظ على النظافة الشخصية وتطهير الأيدي.

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