دولة تسجل 5 إصابات بـ جدري القرود.. فما هي ؟



محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أكدت وزارة الصحة في بيان اليوم الأربعاء، إصابتين جديدة بجدري القرود في الفلبين، ليصل عدد الإصابات إلى 5 حالات نشطة.

ونقلت صحيفة "ستار" الفلبينية عن وزارة الصحة قولها في بيان، إن الحالتين الجديدتين: "كلاهما مصاب بالسلالة الخفيفة كليد /2 من فيروس جدري القرود.

ويتفق التحقيق الأولي مع النتائج السابقة للانتقال المحلي لسلالة /كليد /2".



ويشار إلى أن المريض الذي تم تسجيله من كالابارزون هو ذكر (12 عاماً)، أما الحالة الثانية التي تم تسجيلها من مانيلا الكبرى فهي لامرأة (26 عاماً)



وأفادت وزارة الصحة بأن المريضين يتعافيان في المنزل، ويخضعان للمراقبة من جانب السلطات الصحية المحلية.



جدير بالذكر أنه قد تم تسجيل 14 حالة إصابة بمرض جدري القرود في البلاد منذ يوليو (تموز) 2022، تعافى منهم تسعة منذ عام 2023، بينما ينتظر خمسة مرضى حالياً اختفاء أعراضهم.

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