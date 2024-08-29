الامارات | المرأة الإماراتية في بينالي البندقية نموذج ريادي للمرأة المبدعة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدم المرأة الإماراتية في الجناح الوطني لدولة الإمارات في بينالي البندقية، أُنموذجاً ريادياً للمرأة العربية المبدعة، والمحافظة على أصالتها. وبمناسبة «يوم المرأة الإماراتية» الخاص برصد الإنجازات والمكاسب المتحققة للمرأة الإماراتية في ظل القيادة الرشيدة، ودعم رائدة العمل النسائي، سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، قالت مديرة الجناح الوطني لدولة الإمارات في بينالي البندقية، ليلى بن بريك: «أثبتت المرأة الإماراتية عبر مشاركتها في جميع أعمال الجناح الوطني لدولة الإمارات في بينالي البندقية عبر السنين، أنها نموذج ريادي للمرأة العربية المبدعة، والمتمسكة بأصالتها، والشريكة في تعزيز النهضة الثقافية والفنية المستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة».

وأضافت: «لقد تألقت المرأة الإماراتية عبر انضمامها لبرنامج التدريب في البندقية في إيطاليا الذي يهدف إلى تطوير المعارف لقادة المستقبل الشباب».