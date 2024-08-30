الامارات | وفاة زوج مصري سقط من البلكونة .. والطفل يتهم والدته

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تكثف الأجهزة الأمنية المصرية جهودها للتحقيق في حادث مؤلم تمثل في سقوط رجل أربعيني من شرفة الطابق الخامس بمنطقة الهرم، في محافظة الجيزة ما أدى إلى وفاته.

الحادث أثار جدلاً كبيراً بعد اتهام طفل صغير لوالدته بدفع والده من الشرفة أثناء مشاجرة بين الوالدين.

وفي التفاصيل تلقى قسم شرطة الهرم بلاغاً من شرطة النجدة بسقوط رجل في الأربعينات من عمره من علو في منطقة الهرم.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث. تم العثور على الزوج مغطى بالدماء، وقد توفي بعد نقله إلى المستشفى متأثراً بإصابات خطيرة شملت كسوراً مضاعفة ونزيفاً في المخ وتهشماً في الجمجمة.

ووفقاً للتحقيقات، أكد الطفل الذي شهد الحادث أن والده كان يتشاجر مع والدته وخاله، شقيق الزوجة، الذي كان حاضراً لحظة الحادث، وقال الطفل أنهما هما من دفعا والده من الشرفة. بدورها، أنكرت الزوجة تماماً تلك الاتهامات وأكدت أن زوجها سقط نتيجة اختلال توازنه بسبب تعاطيه للمخدرات، مضيفة إنها اعتادت التشاجر مع زوجها بسبب عدم إنفاقه على المنزل وعدم تلبية احتياجات أبنائهما وعدم خروجه للعمل، وإن الخلافات بينهما زادت عندما أدمن زوجها تعاطي المخدرات.

وقامت قوة أمنية بالقبض على الزوجة وشقيقها، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيلت إلى النيابة العامة التي بدأت التحقيقات في الحادث.