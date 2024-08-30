الامارات | دراسة: 63 % من المتسوقين عبر الإنترنت يشعرون بالندم بعدها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت دراسة أُجريت مؤخراً أن الشعور بالندم دائماً ما يلازم 63% من المتسوقين عبر الإنترنت.

فبعد أن استطاعت وسائل التواصل الاجتماعي أن تحوّل التسوّق إلى تجربة سهلة يمكن القيام بها دون عناء، وحتى دون مُغادرة أريكتكم المُفضّلة، ترافق ذلك مع شعور عدد كبير من المتسوقين بالندم على بعض مُشترياتهم.

هذا ما أظهره أحدث استطلاع عبر الإنترنت قامت به منصّة WalletHub ونشره موقع Social Media Today وشارك بهذا الاستطلاع خلال شهر يونيو الماضي، أكثر من 200 شخص وقد أعرب 63% منهم عن أسفهم على عمليات تسوّق قاموا بها على الشبكات الاجتماعيّة، حتى إن 74 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع اعترفوا بشراء أشياء لايحتاجون إليها.

في الإطار نفسه، أظهر استطلاع أجراه موقع GlobalData أن 4 من كل 10 مُستهلكين تتراوح أعمارهم بين سن الـ12 والـ42 أجروا عملية شراء عبر الإنترنت على الأقل مرة واحدة شهرياً.

وقد كشف 20% ممن شملهم الاستطلاع عن رضاهم عن مُشترياتهم فيما اعتبر 22% منهم أنها غير ضروريّة.

كما يعتقد 40% من المُستخدمين أنهم لم يتعرّضوا لأي مُفاجآت غير سارة عند تسلّمهم مُشترياتهم، بينما أبلغ 18 بالمئة منهم عن عمليات احتيال تعرّضوا لها.

وقد أدان العديد من المُستهلكين الجوانب السيئة للتسوّق عبر المنصّات فيما اعتبر 67% منهم أن الشبكات الاجتماعية تُشجّع على الاستهلاك المُفرط الذي يولّد الندم بعد فوات الأوان.