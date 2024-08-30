الامارات | عالم مدهش يختتم دورته الأكبر والأكثر تشويقاً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم عالم مدهش، أحد أكبر الوجهات الترفيهية والتثقيفية الداخلية التي تقام سنوياً خلال فصل الصيف، دورته الأكثر تشويقاً مع أكبر برنامج من التجارب الغامرة التي ساعدت الجميع على صنع ذكريات صيفية لا تُنسى على مدار 58 يوماً مليئة بالمرح هذا الموسم، حيث استمتع الآباء والأمهات والأطفال بالاحتفالات الكبرى بمناسبة مرور 25 عاماً على انطلاق عالم مدهش مع ظهور شخصيتي مدهش ودانة المحبوبتين في مختلف أنحاء المدينة. واستقبلت الوجهة الصيفية المفضلة التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بالتعاون مع دي إكس بي لايف، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، أكثر من 1140 شخصاً من ذوي الهمم، مما يعكس التزامها تجاه خدمة جميع فئات المجتمع.

وشملت دورة العام الحالي من عالم مدهش أكثر من 700 عرض ترفيهي ومسرحي وورشة عمل تثقيفية، بالإضافة إلى 170 لعبة ومنطقة جذب مبهجة، بما في ذلك 100 لعبة أركيد وتجربة بتقنية الواقع الافتراضي. وامتد عالم مدهش هذا العام على مساحة 22000 متر مربع ضمت العديد من المناطق الترفيهية المصممة خصيصاً لتقديم فرص متواصلة للإبداع والاستكشاف، بالإضافة إلى أكثر من 20 وجهة لتناول المأكولات والمشروبات قدمت تشكيلة متنوعة من الأطباق التي استمتع بها الأطفال والكبار على حد سواء.

وفي معرض تعليقها على نجاح دورة العام الحالي من عالم مدهش، قالت سهيلة غباش، نائبة رئيس إدارة تخطيط وتشغيل المهرجانات في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "نجح عالم مدهش على مدار 25 عاماً في رسم البسمة على وجوه الآباء والأمهات والأطفال في مختلف أنحاء المدينة. واحتفالاً بهذا الإرث الرائع، استقبلت الوجهة الترفيهية والتثقيفية المفضلة لدى الجميع مئات الآلاف من الزوار الذين نجحوا في صنع ذكريات استثنائية بصحبة أحبائهم. ولا شك أن دورة العام الحالي وضعت معياراً جديداً للترفيه العائلي في دبي، وذلك من خلال الألعاب الجديدة الممتعة والتجارب التثقيفية والترفيهية الغامرة وخيارات تناول الطعام المتنوعة، مما عزز مكانة عالم مدهش كوجهة لا بد من زيارتها خلال مفاجآت صيف دبي. ويعد النجاح الساحق لدورة هذا العام شهادةً على الجهد المبذول لتصميم كل تجربة من تجارب عالم مدهش من قبل فريق عملنا الرائع وشركائنا الاستثنائيين الذين عملوا بجد لضمان مغادرة كل زائر بذكريات لا تُنسى. ونحن نتطلع بفارغ الصبر إلى موسم رائع العام المقبل لإدخال المزيد من السعادة والسرور إلى قلوب زوارنا من العائلات والأصدقاء."

وبدأت الاحتفالات الكبرى بمناسبة مرور 25 عاماً على انطلاق عالم مدهش، بفعالية حافلة باللقاءات والتعارف مع الطفلة المؤثرة الشهيرة شفا والتي انضم إليها خبير في عروض خفة اليد ليستمتع الزوار بعروض رائعة وهدايا مذهلة.

واحتضن عالم مدهش هذا العام مجموعة من الألعاب والتجارب الجديدة، بما في ذلك حديقة الألعاب المطاطية، التي تضم تسع مناطق جذب جديدة أثبتت شعبيتها الهائلة، كما قدم أول مخيم صيفي في عالم مدهش مجموعة من التجارب الملهمة والممتعة التي حفزت الإبداع والتفكير النقدي لدى مئات الزوار الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين أربعة أعوام وأربعة عشر عاماً. وتمكن الأطفال أيضاً من الاحتفال بأعياد ميلادهم مع عالم مدهش من خلال الاختيار من بين باقات أعياد الميلاد المصممة خصيصاً لهم.

وقدّم عالم مدهش هذا العام أيضاً مجموعة من ألعاب الأركيد، وتجارب الواقع الافتراضي، إلى جانب ورش العمل التفاعلية، وأنشطة الفنون والحرف اليدوية، ومناطق ألعاب الصغار، والألعاب المطاطية الانزلاقية، وألعاب المهارات.

وتعاون مدهش ودانة مع جهات حكومية رائدة لاستضافة ورش عمل تثقيفية سلطت الضوء على قضايا مجتمعية مهمة من خلال برنامج ممتع وترفيهي. وجرى تصميم هذه الجلسات التفاعلية بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في دبي، والدفاع المدني بدبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وجمارك دبي، وشرطة دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الصحة بدبي، ووزارة تنمية المجتمع، واتحاد الإمارات للرياضة للجميع، والعديد من الجهات الأخرى.

ويعود عالم مدهش مرةً أخرى خلال دورة العام المقبل من مفاجآت صيف دبي، ليساعد سكان المدينة وزوارها على صنع أروع الذكريات.