فوائده أغلى من الذهب.. مشروب يحمي القلب ويخفض مستوى الكوليسترول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الجوافة تتميز بطعمها الحلو والمميز، وذلك بفضل احتوائها على العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن، ولكن ما لايعرفه كثيرون أنها قد تؤثر على القلب والكوليسترول.

ما تأثير الجوافة على القلب؟

لب الجوافة قد يؤثر بشكل إيجابي على مستويات الدهون في الدم ما يسهم في دعم صحة القلب، نظرا لاحتوائها على المغنيسيوم والبوتاسيوم والنحاس، وفقا لموقعي "webmd" و "health".

ما تأثير الجوافة على الكوليسترول؟

الجوافة تخفض مستويات مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار، وذلك بفضل احتوائها على الألياف الغذائية وفيتامين سي.

فوائد أخرى لـ الجوافة:

-تقوية المناعة.

-خفض ضغط الدم.

-فقدان الوزن.

-الوقاية من السرطان.

-تعزيز حركة الأمعاء المنتظمة.

- منع الإمساك.

-تحسين الهضم.

-تخفيف آلام الدورة الشهرية.

-خفض نسبة السكر في الدم.

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