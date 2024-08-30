اعرفها قبل فوات الآوان.. 8 أعراض تكشف إصابتك بـ "شلل المعدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

شلل المعدة هو اضطراب يؤثر على قدرة عضلات المعدة على الانقباض بشكل طبيعي، ما يؤدي إلى بطء عملية الهضم وتراكم الطعام في المعدة لفترة أطول، ويحدث هذا نتيجة تلف الأعصاب التي تتحكم في حركة المعدة، ما يُسهم في ضعفها وتباطؤها.

وفقا لموقع "clevelandclinic"، إليك 7 أعراض تحذيرية تكشف إصابتك بـ شلل في المعدة:

أعراض شلل المعدة

تتنوع أعراض شلل المعدة وقد تختلف من شخص لآخر، ولكن من أهم الأعراض التي تدل على الإصابة به:

عسر الهضم.

الشعور بالامتلاء والانتفاخ بعد تناول الطعام.

ألم في الجزء العلوي من البطن.

الغثيان والقيء.

فقدان الشهية.

ارتجاع المريء وحرقة المعدة.

تقلبات سكر الدم.

الإمساك.

أسباب شلل المعدة

هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى شلل المعدة، من أهمها:

مرض السكري

يؤدي ارتفاع السكر في الدم إلى تلف الأعصاب التي تتحكم في حركة المعدة.

الجراحة

الجراحات التي تتم على المعدة أو الأعصاب المحيطة بها تسبب تلفا في الأعصاب المسؤولة عن حركة المعدة.

الأمراض المناعية

مثل التصلب المتعدد ومرض باركنسون.

اضطرابات الغدد الصماء

تتسبب الحالات التي تؤثر على نظام الغدد الصماء في تلف الأعصاب الكيميائي، مثل مرض الغدة الدرقية، واضطرابات الغدة الكظرية، واختلال توازن الكهارل، وفشل الكلى.

التليف الكيسي

يتسبب التليف الكيسي في تراكم المخاط في الجهاز الهضمي، ما يؤدي إلى إبطاء الحركة في جميع أنحاء الجهاز الهضمي.

مضاعفات شلل المعدة

إذا تُركت الحالة دون علاج، يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل:

فقدان الوزن.

سوء التغذية.

الجفاف.

انسداد مخرج المعدة.

الارتجاع الحمضي.

حرقة المعدة والتهاب المريء.

طرق العلاج

تعديل النظام الغذائي، وتجنب الأطعمة الدهنية والغازية وتناول وجبات صغيرة ومتكررة.

يصف الطبيب بعض الأدوية لتنظيم حركة المعدة ولتخفيف الأعراض.

في الحالات الشديدة، يلجأ الطبيب إلى الجراحة.

الحفاظ على مستويات السكر في الدم.

اتباع نظام غذائي صحي وتناول الأطعمة الغنية بالألياف وشرب كميات كافية من الماء.

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