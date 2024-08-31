جرس إنذار في أوروبا.. ألمانيا تسجل أول حالة إصابة بفيروس غرب النيل

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

في تطور مقلق يشير إلى تغير المناخ وتأثيره على صحة الإنسان، سجلت ألمانيا مؤخراً أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس غرب النيل.

هذا الفيروس الذي ينتقل عن طريق لدغات البعوض، يثير قلقاً واسعاً في أوروبا حيث يشير إلى توسع نطاق الأمراض المعدية وانتشارها في مناطق جديدة.

أوضح معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، أنه جرى تسجيل حالة إصابة بفيروس غرب النيل، الذي ينقله البعوض المحلي في البلاد للمرة الأولى العام الجاري.

وجرى تسجيل ثلاث حالات أخرى لدى البشر، لأشخاص لحقت بهم خلال السفر إلى دول أخرى.

وأكدت السلطات أن الإصابة المحلية هي لامرأة أصيبت من بعوضة في منطقة ساكسونيا براندنبورغ الحدودية بشرق البلاد.

وهناك حالات أخرى متوقعة، وجرى تسجيل العديد من الإصابات لدى الخيول والطيور.

كما رصدت الهيئة المسؤولة، معهد فريدريش لوفلر، عن 18 حالة إصابة لدى الطيور و14 لدى الخيول حتى 23 أغسطس الجاري.

ويصل عدد كبير للغاية من الحالات غير المسجلة لفيروس غرب النيل، حيث أن العدوى بدون إصابة في نحو 80 % من الأشخاص.

وتبعًا لمعهد روبرت كوخ، فإن هناك نحو 20% من الحالات لديها أعراض خفيفة، مثل الحمى أو الطفح الجلدي، الذي يمكن ملاحظته بسهولة.