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موعد مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني في دوري الأبطال والقناة الناقلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره جورماهيا الكيني، في إطار منافسات دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر إقامة المباراة غداً، في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، في ذهاب منافسات دور الـ 32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتنقل مباراة الأهلي أمام جورماهيا الكيني، عبر قناة "أبو ظبي ، التي أعلنت عن نقل المباراة بالمجان.

ويعد الأهلي هو حامل لقب النسخة الماضية، من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2023-2024، بعد الفوز على الترجي التونسي في المباراة النهائية، بنتيجة هدف دون مقابل.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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