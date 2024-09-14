حيرة السويسري.. كيف يفكر كولر في مواجهة جورماهيا الكيني؟

محمد اسماعيل - القاهرة - مراسل - الخليج 365:

أنهى لاعبو فريق الأهلي تدريباتهم عصر اليوم السبت، في نيروبي عاصمة كينيا، استعدادا لمواجهة جورماهيا في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

ووفقا للموقع الرسمي للأهلي، فإن مارسيل كولر عقد محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث في كافة الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة.

وأدى لاعبو الأهلي فقرات متنوعة، بدأت بإجراء عمليات الإحماء وجزء بدني قبل تنفيذ الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.

وعلم مراسل "الخليج 365" أن المحاضرة التي عقدها كولر شملت خطة المباراة والطريقة التي سيلعب بها ، مع تحذير اللاعبين حذر من التقليل من المنافس وقدراته.

وخلال المحاضرة الفنية، عرض المدير الفني للأهلي لقطات فيديو لطريقة لعب فريق جورماهيا في الأدوار السابقة من دوري أبطال أفريقيا.

ووفقا لمراسل الخليج 365، فإن التدريبات التي خاضها الأهلي قبل السفر إلى كينيا، شهدت حيرة السويسري مارسيل كولر في مركز الظهير الأيسر، بسبب عدم اكتمال جاهزية يحيى عطية الله والمفاضلة بينه وبين عمر كمال، ودخول خالد عبد الفتاح في المفاضلة.

وسيكون التشكيل الأقرب للنادي الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - رامي ربيعه - عمر كمال ( أو يحيى عطية الله).

خط الوسط: إمام عاشور - أكرم توفيق - مروان عطية.

خط الهجوم: حسين الشحات وسام أبوعلي- بيرسي تاو.

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