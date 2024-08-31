هل تعويض قلة النوم في العطلة الأسبوعية حل أم مشكلة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - نعيش في عالم سريع الخطى، حيث يضطر الكثيرون إلى التضحية بساعات نومهم من أجل العمل والدراسة والتزامات أخرى.

وعندما يأتي يوم العطلة، يلجأ الكثيرون إلى النوم لساعات طويلة تعويضاً لساعات النوم المفقودة خلال الأسبوع ولكن، هل هذا السلوك مفيد حقاً؟ هل يمكن للنوم الطويل في العطلة أن يعوض نقص النوم اليومي؟

كشفت دراسة جديدة أن تعويض نقص النوم خلال عطلات نهاية الأسبوع يفيد القلب، ويقلل خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة تصل إلى 20%.

وأوضحت نتائج الدراسة، ، خلال الاجتماع السنوي للجمعية الأوروبية لأمراض القلب في لندن، وقال الباحثون إن المحرومين من نوم جيد يحصلون على أكبر فائدة من النوم التعويضي.

وتبعا"هيلث داي"، أجرى الدراسة باحثون من مستشفى فوواي في بكين، وقالت النتائج إن ارتباط تعويض النوم بانخفاض المخاطر على القلب "يصبح أكثر وضوحاً بين من يعانون بانتظام من قلة النوم في أيام الأسبوع".

وجد البحث أن الذين حصلوا على أكبر قدر من النوم التعويضي في عطلات نهاية الأسبوع أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب بنسبة 19% من الذين حصلوا على أقل قدر من النوم.

كما أن هذا كان صحيحاً بشكل خاص بين من يعانون من حرمان يومي من النوم، حيث بلغت نسبة انخفاض الخطر في حال تعويض النوم، خلال عطلة نهاية الأسبوع 20%.