5 أعراض تنذر بإصابتك بالتهاب الجيوب الأنفية.. توجه للطبيب فورًا

محمد اسماعيل - القاهرة - مع التقلبات الجوية وتغير الفصول، يصاب العديد من الأشخاص بأعراض مؤلمة، قد تشير إلى التهاب الجيوب الأنفية المزمن، إذا لاحظت ظهور هذه العلامات، يجب أن تذهب للطبيب فورًا.

وفقًا لموقع "مايو كلينك"، يؤدي التهاب الجيوب الأنفية المزمن إلى التهاب الأحياز داخل الأنف والرأس، وتورمها، فيما تستمر الحالة لمدة 12 أسبوعًا أو أكثر، حتى مع العلاج، وتمنع تصريف المخاط، مما يؤدي إلى انسداد الأنف وصعوبة التنفس، بالإضافة إلى الشعور بتورم أو ألم في المنطقة المحيطة بالعينين.

الأعراض الشائعة لالتهاب الجيوب الأنفية المزمن تشمل:

- خروج مخاط سميك ومتغير اللون من الأنف.

- سيلان الأنف.

- انسداد أو احتقان الأنف.

- تورم حول العينين أو الوجنتين أو الأنف أو الجبهة.

- ضعف حاستي الشم والتذوق.

أعراض إضافية تشمل:

- ألم الأذن.

- الصداع.

- ألم الأسنان.

- السعال.

- التهاب الحلق.

- رائحة الفم الكريهة.

- الإرهاق الشديد.

متى يجب التوجه للطبيب؟

إذا تكررت الأعراض أو لم تتحسن مع العلاج، أو استمرت لأكثر من 10 أيام، أو إذا ظهرت أعراض مثل الحمى، التورم حول العينين، الصداع الشديد، التشوش الذهني، أو تيبس الرقبة، يجب التوجه للطبيب فورًا.

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