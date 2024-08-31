مفاجأة مرعبة.. رجل يجد ثعبانا عملاقا في غرفته (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

عثر رجل هندي يُدعى "جوي جوسلسون" على ثعبان ذو جلد ممزق مختبئًا خلف الخزانة في غرفته.

وشارك مقطع فيديو على موقع "إنستجرام" يظهر فيه "جوي" وهو يدخل غرفة نومه ويكتشف جلد الثعبان في زاوية بجوار سريره.

في الفيديو، يظهر الثعبان العملاق وهو يزحف خلف الخزانة، فيما لم يكتفِ "جوي" بسحبه للخارج، بل لفه أيضًا حول جسده أمام المرآة.

علّق جوي على الفيديو قائلاً: "أعتقد أنني لن أحتفظ به، رغم أنه لن يعضني".

أعجب العديد من الأشخاص بالفيديو، وعلق أحد المستخدمين: "ثعبان ملكي جميل وغير سام، يقتل ويأكل الثعابين الأخرى السامة".

وأضاف آخر: "هذا يُعرف بثعبان الملك ويعتبر من أروع وأفضل الثعابين التي يمكن أن تجدها، كما أنه غير سام، لذا يُطلق عليه لقب الثعابين الملكية، ويأكل أيضًا الثعابين الأخرى".

وكشف "جوي" أنه يفضل تربية الزواحف، وأن العثور على ثعبان ليس أمراً غير طبيعي بالنسبة له. حسابه الشخصي على "إنستجرام" مليء بمقاطع فيديو لثعابين مختلفة.

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