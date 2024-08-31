قبل ما تخلع ضرسك.. احذر هذا الخطأ الشائع قد يشوِّه منظر وجهك

محمد اسماعيل - القاهرة - يلجأ العديد من الأشخاص إلى خلع أحد الأسنان بسبب تسوس كبير لا تصلح معه عمليات الحشو أو غيرها من حلول التقويم، لكن هناك خطأ شائع قد يقع فيه معظم الناس، وهو ترك مكان الضرس في منطقة الفك خاليًا بعد خلعه، مما يسبب تمددًا في الفك ويؤدي إلى تشويه ملامح الوجه، مما يجعل الشخص يبدو أكبر سنًا.

وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور محمد الفرجاني، استشاري جراحة الوجه والفكين وتقويم الأسنان، إن خلع الأسنان في منطقة الفكين وترك مكانها خاليًا قد يؤدي عادةً إلى انخفاض طول العظم، ما يسبب تشوهات في منظر الوجه وصعوبة في زرع الأسنان لاحقًا.

ونصح "الفرجاني" في تصريحات لـ"الخليج 365" بضرورة شغل مكان الضرس المخلوع إما عن طريق زراعة الأسنان بعد خلع السن الأصلية مباشرة، أو تركيب ضرس مؤقت واستكمال عملية الزراعة خلال 6 أشهر أو سنة على الأكثر.

وأكد أن زراعة الأسنان أفضل من عمليات التركيب التي لها عمر افتراضي محدود، مشيرًا إلى أنه قد تؤدي التركيبات مع مرور الوقت إلى ظهور فراغات أسفلها مما يسبب مشاكل.

واختتم بالإشارة إلى أن زراعة الأسنان متاحة للجميع حتى لأولئك الذين لديهم تركيبات سابقة، موضحًا أن بعض الأشخاص يترددون في الإقدام على زراعة الأسنان، على الرغم من أنها عملية بسيطة.

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