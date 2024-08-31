رجل يخفي جثة والدته في "فريزر".. والسبب أغرب من الخيال

محمد اسماعيل - القاهرة - في واقعة صادمة، احتفظ رجل إيطالي بجثة والدته المتوفاة في الثلاجة لإخفاء وفاتها ومواصلة تحصيل معاشها التقاعدي.

وقال ساندرو مالوس للشرطة إنه وضع جثة روزانا بيلوني (78 عاما) في ثلاجة العائلة بعد وفاتها في منزلها في بلدة ساروش الصغيرة بالقرب من كالياري في سردينيا، في يناير من العام الماضي، بحسب telegraph.

واعترف الرجل بذلك بعد أن بدأت الشرطة التحقيق في مخاوف الجيران من عدم رؤية المرأة منذ أشهر.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن مالوس واصل التسوق كما لو كان يشتري لشخصين، محتفظا بتظاهره بأن والدته على قيد الحياة.

وقال مالوس لصحيفة "لونيوني ساردا " المحلية: "توفيت والدتي لأسباب طبيعية، ولم أكن لأؤذيها على الإطلاق، عندما اكتشفت جثتها، كنت يائسًا، لم يكن لدي مال لتغطية تكاليف الجنازة، لذا حبستها."

ويواجه الآن الرجل، وهو من بلدة ساروش، تهمتي الاحتيال الخطير وإخفاء جثة، ومن المقرر أن يتم تشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة.

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