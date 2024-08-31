امرأة تنجو بأعجوبة بعد مرور قطار فوقها.. فيديو مرعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

أظهر مقطع فيديو انتشر على موقع "إكس" (تويتر سابقًا) قطارًا يمر فوق امرأة، ومع ذلك، نجت بأعجوبة دون أن تصاب بأذى رغم مرور العديد من عربات قطار البضائع فوقها.

في الفيديو الذي تبلغ مدته 30 ثانية، تظهر المرأة وهي نائمة في منتصف المسارات، وتبقى ثابتة على الحصى، وفقًا لما ذكره موقع "news18".

وقع الحادث في محطة سكة حديد ناوانجي في تيلانجانا بالهند. كانت المرأة تعبر القضبان في طريقها إلى الرصيف مع صديقتها، وعندما لاحظوا اقتراب القطار، عبرت إحداهما القضبان، بينما بقيت الأخرى خلفها.

في لحظة معينة، حاولت رفع رأسها، لكن الرجل الذي كان يصور الحادث نصحها بأن تخفض رأسها. بعد بضع ثوانٍ مر القطار، ونهضت بسلام من على القضبان، وكانت رفيقتها تنتظرها بجوار القضبان.