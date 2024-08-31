في 6 خطوات بسيطة.. اكتشفي كيفية العناية بشعرك أثناء النوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إيناس فوده:

الشعر هو كنز المرأة ويمثل انعكاسًا لشخصيتها وجمالها، ومع ذلك، وبسبب التلوث والإجهاد اليومي، يعاني الكثير من الناس من مشاكل الشعر مثل الجفاف والتقصف والقشرة.

فيما يلي بعض النصائح والعلاجات اليومية للعناية بالشعر، التي تساعد في الحفاظ على صحة الشعر وجماله، وفقًا لمجلة "WELL+GOOD".

قد تحتاج عادات النوم إلى إعادة التفكير قليلاً

وفقًا للدكتورة ليندسي ماري زوبريتسكي، طبيبة جلدية معتمدة في بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا، فإن عادات النوم يمكن أن تؤثر على شعرك وفروة رأسك دون أن تدركي ذلك.

إليك بعض النصائح حول كيفية الحفاظ على صحة شعرك وفروة رأسك أثناء الراحة، وما يجب تجنبه:

1. تسريح الشعر بطريقة واقية

إذا كان شعرك طويلاً، يُنصح بتسريحه بطريقة فضفاضة، مثل الضفائر المنخفضة، بهذه الطريقة، يمكنك تقليل الاحتكاك والتقصف والتجعد.

نصيحة احترافية

استخدمي رباطًا ناعمًا عند ربط شعرك للخلف. على عكس الأربطة المطاطية (بما في ذلك المعدن)، لن تقوم الأربطة الساتانية بشد شعرك أو تكسيره.

إذا كان شعرك مجعدًا بإحكام (مثل النوع 3 أو 4 من تجعيدات الشعر)، فقد يساعدك النوم برباطات الشعر الساتان التي تثبت شعرك بشكل مرن (أو طريقة الأناناس) على النوم دون كسر نمط التجعيد.

وبدلاً من ذلك، يمكن جدل الشعر بشكل غير محكم في ضفيرة كبيرة وفكها في الصباح.

2. النوم على ملاءات من الحرير أو الساتان

تعتبر أغطية الوسائد والملاءات الحريرية أكثر لطفًا على الشعر والبشرة، مما يجعلها خيارًا رائعًا خاصة لأولئك الذين لديهم بشرة حساسة.

هناك عدد كبير من خيارات أغطية الوسائد الحريرية التي تناسب جميع الأنماط والميزانيات، لذا يمكنك تخصيص فراشك بما يناسب شعرك واحتياجاتك.

3. خفض منظم الحرارة

مع ارتفاع درجة حرارة الجسم، تصبح فروة الرأس متعرقة ودهنية، مما يجعل المسام أكثر عرضة للانسداد، والنوم في بيئة باردة يمكن أن يمنع ارتفاع درجة حرارة الجسم ويقلل من فرص انسداد بصيلات فروة الرأس.

4. ارتداء قبعة من الحرير أو الساتان

النوم بغطاء رأس من الساتان يقلل من الاحتكاك، مما يقلل بدوره من التقصف، كما تسمح أغطية الرأس المصنوعة من الساتان ببقاء الشعر في مكانه طوال الليل، مما يقلل من وقت التصفيف عند الاستيقاظ.

5. تجفيف وتهدئة منتجات العناية بالبشرة قبل النوم

السماح لمستحضرات العناية بالبشرة بالامتزاج قبل وضع وجهك على الوسادة، ويساعد في منع احتكاك الزيوت بغطاء الوسادة وانسداد مسام الوجه وفروة الرأس.

6. لا تنامي بشعر مبلل

بعد غسل شعرك، تجنبي الذهاب إلى الفراش بشعر رطب، وتأكدي من جفاف شعرك تمامًا قبل النوم، وإذا كان شعرك يجف بسرعة في الهواء، فهذا شيء واحد، ولكن إزالة أكبر قدر ممكن من الرطوبة من شعرك لبضع دقائق باستخدام مجفف الشعر يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في مظهر شعرك وملمسه في الصباح.

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