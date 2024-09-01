أغرب من الخيال.. رجل يكتشف خيانة زوجته ولكن ما حدث له غير متوقع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

في واقعة غريبة في الصين، حُكم على رجل بالسجن لمدة ثلاثة أشهر بعد أن حاول تأكيد شكوكه حول خيانة زوجته له.

وفقا لموقع "news18" كان الزوج يعيش حياة عائلية هادئة مع زوجته وطفليه، إلا أن الشكوك بدأت تتسلل إلى قلبه حول تصرفات زوجته الغريبة.

كاميرات مراقبة تكشف الخيانة

في محاولة لتأكيد مخاوفه، قام الزوج بتركيب كاميرات مراقبة مخفية في أرجاء منزله.

وبحسب قوله، فقد كان قلقا على أطفاله الذين كانوا يشعرون بالضيق من تصرفات والدتهم الغريبة، وبعد فترة وجيزة، تمكن من تصوير زوجته وهي ترتكب فعل الخيانة، ما زاد من غضبه وأثاره على اتخاذ إجراء قانوني.

توجه الزوج على الفور إلى الشرطة لتقديم بلاغ ضد زوجته، إلا أن الأمور لم تسير كما كان يتوقع، حيث تقدمت الزوجة بدورها بشكوى ضده، متهمة إياه بانتهاك خصوصيتها وتركيب كاميرات مراقبة دون علمها.

حكم قضائي صادم

أصدرت المحكمة حكما قضى بسجن الزوج لمدة ثلاثة أشهر، معتبرة أن تركيب الكاميرات الخفية يعد انتهاكا صريحا للخصوصية وتجسسا على حياة زوجته الخاصة، وبالرغم محاولته تبرير تصرفه بحجة حماية أطفاله، إلا أن المحكمة رفضت حجته واعتبرته مخطئا.

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