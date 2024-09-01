هذا ما يحدث لمستويات السكر عند تناول البلح الأحمر.. لن تتخيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

البلح الأحمر من الفواكه الصيفية التي يعشق الكثير تناولها، لما له من مذاق لذيذ واحتوائه على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الإنسان، ولكن ما مدى تأثيره على مستويات السكر في الدم؟

تأثير تناول البلح الأحمر على مستويات السكر

يحتوي البلح الأحمر على كمية جيدة من الألياف الغذائية، والتي تؤدي دورا حيويا في تنظيم مستوى السكر في الدم، وإبطاء عملية هضم السكريات، بالإضافة إلى، الشعور بالشبع والامتلاء، ما يُسهم في إنقاص الوزن وهو عامل مهم في إدارة مرض السكري، وفقا لموقع "stylecraze".

ولكن، بالرغم من فوائد الألياف، إلا أن البلح غني أيضا بنسبة عالية من السكريات الطبيعية، مثل الجلوكوز والفركتوز، هذا يعني أنه عند تناوله بكميات كبيرة، يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى السكر في الدم، خاصة لدى الأشخاص المصابين بمرض السكري.

فوائد أخرى للبلح الأحمر

تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان.

علاج الأرق.

دعم صحة القلب.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي.

خفض ضغط الدم المرتفع.

تخفيف الإمساك.

تحسين الدورة الدموية.

تقوية المناعة.

تقليل الالتهاب.

تقليل التوتر والقلق.

تسهيل الهضم.

إنقاص الوزن.

الحماية من النوبة القلبية.

إزالة السموم من الجسم.

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