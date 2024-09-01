احذر.. مشروبات شهيرة قد تؤثر سلبا على خصوبة الرجال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

الخصوبة هي القدرة على الإنجاب، وتعتبر مسألة حساسة تؤثر بشكل كبير على حياة الأفراد والأزواج، لذلك من الطبيعي أن نبحث عن المعلومات، التي تساعدنا في الحفاظ على صحتنا الإنجابية.

المشروبات التي قد تؤثر على الخصوبة

يقول الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، إن بعض الدراسات تشير إلى أن الإفراط في تناول بعض المشروبات، قد يكون له تأثير سلبي على الخصوبة، مثل:

المشروبات الغازية

تحتوي المشروبات الغازية على كميات كبيرة من السكر، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة، وهما عاملان مرتبطان بانخفاض الخصوبة، كما أن السمنة مرتبطة بتغيرات هرمونية، قد تؤثر سلبًا على جودة الحيوانات المنوية.

المواد الحافظة والأصباغ

بعض المشروبات الغازية تحتوي على مواد حافظة وأصباغ، قد يكون لها تأثيرات سلبية على الصحة بشكل عام، بما في ذلك الصحة الإنجابية.

مشروبات الطاقة

تحتوي مشروبات الطاقة على مستويات عالية من الكافيين والمواد المحفزة الأخرى، التي يمكن أن تؤثر على التوازن الهرموني وجودة السائل المنوي.

الصويا وحليب الصويا

يحتوي حليب الصويا وبعض المشروبات الأخرى المستخرجة من الصويا على مركبات تشبه الإستروجين، والتي قد تؤثر على مستويات الهرمونات الذكرية وبالتالي على الخصوبة.

عوامل أخرى تؤثر على خصوبة الرجال

بالإضافة إلى المشروبات، هناك العديد من العوامل الأخرى التي تؤثر على خصوبة الرجال، منها:

التقدم في العمر

تنخفض جودة الحيوانات المنوية بشكل طبيعي مع تقدم العمر.

التدخين وسوء التغذية وقلة النشاط البدني

يمكن أن تؤثر سلبًا على الخصوبة.

التعرض للمواد الكيميائية الضارة

يمكن أن يؤثر على إنتاج الحيوانات المنوية.

بعض الحالات الطبية

مثل الالتهابات، الدوالي، والاضطرابات الهرمونية يمكن أن تؤثر على الخصوبة.

نصائح طبية للحفاظ على صحة الخصوبة

لتحسين صحة الخصوبة والوقاية من المشاكل المرتبطة بها، يمكنك اتباع النصائح التالية:

تناول الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون.

الحفاظ على وزن صحي وتحسين الدورة الدموية.

تجنب التدخين الذي يضر بصحة الرئة والقلب والجهاز التناسلي.

الحد من استهلاك الكحول الذي يضر بالصحة بشكل عام.

تنظيم الهرمونات وتحسين وظائف الجسم.

اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الصحة في بيئة العمل المعرضة للمواد الكيميائية.

اقرأ أيضا:

فوائده أغلى من الذهب.. مشروب يحمي القلب ويخفض مستوى الكوليسترول

تناول 3 ثمرات من هذه الفاكهة الذهبية.. تأثير مذهل على الدماغ والسكري

عكوسات وحزن.. تحذير لـ 3 أبراج في سبتمبر

20 صورة لـ 5 أماكن قد تختفي بحلول عام 2030.. لن تتوقعها

فيديو مروع.. امرأة حاولت دهس طفل عمدا بسيارتها والسبب صادم