توقعات مولود برج "الجوزاء" من السبت 31 آب إلى الجمعة 6 أيلول 2024

مهنياً: كيف رح يكون شهر ايلول الشهر التاسع سبتمبر بدك تتذكر كل شخص يحصد ما يزرع يا بترتاح يا بتزعل اقدارنا نحنا منشتغل عليها افعالنا هي بتجذب اقدارنا اقوالنا بتجذب اقدارنا انت امام خطوة مصيرية يا نجاح يا فشل انت من يقرر هو شهر يبدأ بطريقة متعبة قليلا يحمل اهتمامات شخصية عائلية او صحية مش بالضرورة تكون الانشغالات او الاهتمامات سلبية

عاطفياً: يشكل كوكب الزهرة من برج الميزان الصديق طالعا جيدا مع برجك فيزيدك حبا وودا وحنانا مع الشريك والاولاد فتشعر بالانسجام وتبدو في احلى حالاتك مستفيدا من الاجواء الرومنسية والتغيرات التي تدعم خطواتك وتجعل من قراراتك العاطفية مدخلا للسعادة العائلية للعازب قد تتبدو مغامرا هذا الاسبوع وقد توظف مواهبك لمشاريع مشتركة مع الحبيب