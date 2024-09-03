توقعات مولود برج "السرطان" من السبت 31 آب إلى الجمعة 6 أيلول 2024

مهنيا: كيف رح يكون شهر ايلول بالنسبة الك شو بدي احكي ماشالله عليك ستنعم بحظوظ السما والارض انت من ملوك الابراج حتى تاريخ 22 ايلول شهر حلو شهر عمل ونجاح وحصد الكثير من النتائج هو شهر يحمل حركة الامورد لوحدها رح تتحرك شهر مهم الشمس وعطارد في العذراء هي دواء حقيقي لك الشمس تحرك عندك كل الايجابيات زحل ونبتون في مثلثات مع برجك اورانوس من الثور يساعدك معظم الايام مفروض تكون حلوة

عاطفيّاً: تشعر بالتناقضات وتتردد بين القبول والرفض في هذا الاسبوع صعب جدا عاطفيا وعائليا وجود الزهرة في مواجهة برجك من الميزان يجعل العواطف تتراجع او تبرد ويثير الغيرة والرغبات والهواجس وقد تعيد حساباتك للمتزوج من برج للعازب حاذر من انهيار عامل الثقة والمحبة مع الحبيب وايك من خوض مغامرات خطيرة