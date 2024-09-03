القاهرة - الخليج 365
مهنيا: كيف رح يكون شهر ايلول بالنسبة الك شو بدي احكي ماشالله عليك ستنعم بحظوظ السما والارض انت من ملوك الابراج حتى تاريخ 22 ايلول شهر حلو شهر عمل ونجاح وحصد الكثير من النتائج هو شهر يحمل حركة الامورد لوحدها رح تتحرك شهر مهم الشمس وعطارد في العذراء هي دواء حقيقي لك الشمس تحرك عندك كل الايجابيات زحل ونبتون في مثلثات مع برجك اورانوس من الثور يساعدك معظم الايام مفروض تكون حلوة
عاطفيّاً: تشعر بالتناقضات وتتردد بين القبول والرفض في هذا الاسبوع صعب جدا عاطفيا وعائليا وجود الزهرة في مواجهة برجك من الميزان يجعل العواطف تتراجع او تبرد ويثير الغيرة والرغبات والهواجس وقد تعيد حساباتك للمتزوج من برج للعازب حاذر من انهيار عامل الثقة والمحبة مع الحبيب وايك من خوض مغامرات خطيرة
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "السرطان" من السبت 31 آب إلى الجمعة 6 أيلول 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.