القاهرة - الخليج 365
مهنياً: شهر ناجح جدا الشهر التاسع شهر ايلول سبتمبر شهر كتير حلو بالنسبة الك يضاهي بحلاوته شهر اب لكن يلي بخاف منه انك ما عندك حل وسط انتبه كتير من المريخ من البيت رقم 12 السرطان موقع دقيق انتبه بالاجمال في امور كثير حلوة الشمس وعطارد في البيت الثاني في العذراء تحرك عندك الامور المالية بشكل واضح وايجابي بالاضافة الى وجود الزهرة في الميزان والخبر الاهم والابرز الذي يجعلك ترتاح هو عودة كوكب بلوتون الى الجدي
عاطفياً: وجود الزهرة في برج الميزان الصديق يجعلك تعيش افراحا وملذات ولقاءات شخصية واجتماعية مميزة تتعرف الى وجوه جديدة وتتلقى الهدايا كما العروض العاطفية التي تنعش القلب تمارس سحرا منقطع النظير للعازب تستفيد من اجواء رومنسية دافئة مناسبة وتتلقى جوابا او عرضا للزواج
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "الأسد" من السبت 31 آب إلى الجمعة 6 أيلول 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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