توقعات مولود برج "العذراء" من السبت 31 آب إلى الجمعة 6 أيلول 2024

مهنياً: كل عام وانت بالف خير انشالله يا رب تحقق كل ما تتمناه شهر ايلول هو شهرك هيدا عيد ميلادك خيوط الشمس الذهبية تنور طريقك تضوي عليك تضوي على الرقي الذي تتميز به انت لست شخص عادي انت ملك الذوق كريم جنتلمان انت دائما في المقدمة وما في اجمل منك ومن حضورك الشمس عندك تعطيك الدعم شهر كتير حلو مميز التاثيرات ممتازة

عاطفياً: وجود الزهرة في الميزان يغمرك بكاريزما كبيرة فتنال الاعجاب اينما حللت وتنهال عليك الدعوات والاتصالات فيكون القلب سعيدا والحماسة كبيرة في حياتك الشخصية تاثيرات مهمة تعدك باحتفال كبير او بمناسبة غير اعتيادية تخوضها بكثير من الحماسة للعازب, تكون حياتك العاطفية غنية جدا وقد تجد حلا لمشكلة عالقة من فترة