القاهرة - الخليج 365
مهنياً: شهر ايلول هو جزء في هذا العام فعال ايجابي جدا يحمل امور حلوة وايجابية تاثيرات ممتازة من الكواكب الشمس وعطارد من العذراء والخبر الابرز انتقال كوكب بلوتون من مواجهة مع برجك من الدلو الى الجدي وعنا المريخ في السرطان الصديق يحمل معه بشائر خير كما سيباركك كوكب المشتري كوكب الحظ الاكبر من الجوزاء تاثيرات اكثر من رائعة ضروري تحط كل ثقلك كل طاقتك لان فترة ناجحة حلوة احتمال دعم خارجي
عاطفياً: وجود الزهرة في الميزان يولد جوا من المواجهات والصراعات مع الحبيب تحرك وحاول ان تصحح وترمم ما تبقى من العلاقة وابتعد عن الهواجس والشكوك وخفف التساؤلات والملاحظات وحاول ان تدقق بما يحصل معك على الصعيد الشخصي او تعيد النظر بما تحمست له في السابق وتعيش حنينا الى الماضي ومحاولة استرجاعه
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "العقرب" من السبت 31 آب إلى الجمعة 6 أيلول 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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