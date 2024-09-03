القاهرة - الخليج 365
مهنياً: شهر ايلول سبتمبر شهر متعب لكنه غير سلبي من بداية الشهر يجب ان تنظم امورك وتجتهد اكثر اذا اشتغلت على الاصول وجود الشمس وعطارد في اعلى نقظة بالدائرة الفلكية في البيت العاشر تسلط عليك الاضواء لازم شغلك يكون كامل متكامل لا تستخف بالواجبات حاول ان تنظم الاولويات ولا تهمل التفاصيل الصغيرة في مربعات مع زحل ونبتون في الحوت ومربعا اخر من المشتري في الجوزاء تاثيراته صعبة قليلا يجب ان تكون واعي دقيق في عملك
عاطفياً: يتحدث كوكب الزهرة من الميزان عن خبر سار وسعيد يتعلق بحياتك الشخصية وقد تلتقي بشريك العمر انه اسبوع واعد بانشراح وبجو ايجابي لا سيما على صعيد التعارف والصداقات
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "القوس" من السبت 31 آب إلى الجمعة 6 أيلول 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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