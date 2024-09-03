الامارات | بيع قبعة انديانا جونز بـ 630 ألف دولار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بيعت القبعة الشهيرة التي ارتداها الممثل هاريسون فورد في فيلم إنديانا جونز ومعبد الهلاك عام 1984 بمبلغ 630 ألف دولار في مزاد علني.

وقالت شركة Propstore للمقتنيات التذكارية إن القبعة البطولية كانت من بين أكثر من 450 قطعة مطروحة للمزايدة في مزادها المباشر لتذكارات الترفيه الأمريكية. وجاء في قائمة المزاد: "صُنعت هذه القبعة خصيصًا للجزء الثاني من سلسلة إنديانا جونز وتتطابق مع لقطات الفيلم ولقطات الإنتاج ولقطات خلف الكواليس لفورد في القرية التي تم تصويرها في سريلانكا، وفي مطاردة عربة المنجم في استوديوهات Elstree، وفي مشاهد النهر الذي تم تصويره في الولايات المتحدة".

وكانت القبعة جزءًا من المجموعة الشخصية لدين فيرانديني، وهو مؤدي حركات بهلوانية ارتدى القبعة أيضًا أثناء قيامه بدور فورد في الفيلم، وكان فيرانديني توفي العام 2023.