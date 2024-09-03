الامارات | لتحقيق حلمها بفتح مقهى للقطط ...ظلَّت تقتصد في أكلها وملبسها لمدة 15 عاما

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

أُطلق على امرأة يابانية مقتصدة ومحبة للحيوانات لقب "الفتاة الأكثر اقتصادًا في البلاد" بعد أن تمكنت من شراء ثلاثة منازل في أقل من 15 عامًا، وتحقيق حلمها بفتح مقهى للقطط.

ففي عام 2019، ظهرت ساكي تاموغامي، 37 عامًا، في البرنامج التلفزيوني الياباني Happy! Bomby Girl الذي يتحدث عن الشابات اللواتي يغيرن حياتهن من خلال العمل الجاد والمثابرة.

وتناول البرنامج بالتفصيل نمط الحياة الاقتصادي للغاية الذي مكنها من توفير الكثير من المال، وكشف أنها تنفق 200 ين فقط (1.4 دولار أمريكي) يوميًا على الطعام. فعندما كانت تبلغ من العمر 19 عامًا، حددت تاموغامي لنفسها هدف امتلاك ثلاثة منازل بحلول الوقت الذي بلغت فيه 34 عامًا.

وقالت صحيفة South China Morning Post التي نقلت القصة أن المرأة بعد تخرجها من الجامعة، عملت لدى وكيل عقارات وكانت حريصة على راتبها، إذ كانت تطهو جميع وجباتها في المنزل، وعادة ما تلتزم بأطباق بسيطة مثل الخبز المحمص ونودلز والفجل المخفض السعر، ولا تنفق أكثر من 50 ين (35 سنتًا أمريكيًا) لكل وجبة. وفي بعض الأحيان، كانت تضيف القليل من التنوع، مثل المربى على الخبز أو قطعة من السلمون مع الأرز، ولكنها نادرًا ما تتجاوز 200 ين يوميًا للطعام.

ومنذ سن التاسعة عشرة، توقفت عن شراء ملابس جديدة، واعتمدت بدلاً من ذلك على الملابس المستعملة من الأقارب، وكانت تبدل أثاثها مما هو مرمي في الشارع. أما شعرها، فلم تصبغه أو تمشطه أبدًا، وكانت تقوم ببيعه مقابل 3100 ين (20 دولارًا أمريكيًا) عندما ينمو بما يكفي لتغطية نفقات معيشتها لمدة نصف شهر.

ومن خلال الادخار الدؤوب، اشترت منزلها الأول في سايتاما في منطقة كانتو، شمال طوكيو، مقابل 10 ملايين ين (69 ألف دولار أميركي) في سن السابعة والعشرين. ثم استخدمت دخل الإيجار لتغطية الرهن العقاري، مما مكنها من شراء منزل ثانٍ مقابل 18 مليون ين بعد عامين. في عام 2019، نجحت في تحقيق هدفها بامتلاك منزل ثالث.

وقالت تاموغامي إن دافعها للعيش حياة مقتصدة كهذه نابع من رغبتها في إنقاذ القطط الضالة بعد تبني واحدة عندما كانت طفلة كانت بمثابة راحة لها في الأوقات الصعبة.

وأخيراً حققت حلمها وافتتحت مقهى للقطط أطلقت عليه اسم مقهى يوناغي في الطابق الأرضي من منزلها الثالث، حيث قدمت المأوى والدعم للعديد من القطط الضالة.