معدن هام تحتاج إليه النساء خلال الدورة الشهرية .. تعرف عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - عادة ما ينقص معدن الحديد خلال نزيف الدورة الشهرية، مما يزيد من خطر الإصابة بالأنيميا، ، وذلك وفقًا لما ذكره موقع verywellhealth.



تم تسليط الضوء على قضية فقدان الحديد خلال الدورة الشهرية، ومتى يتطلّب الأمر تناول مكملات هذا المعدن لتعويض النقص.

وتشير الأبحاث إلى أن ما يصل إلى 5% من النساء يقعن في الفئة التي تفقد الدم بغزارة خلال فترة الحيض، وقد يحتجن إلى القيام بأكثر من تناول الأطعمة الغنية بالحديد أثناء الدورة الشهرية.

الأعراض

وبحسب أخصائية التغذية ليا بارون "يمكن أن يسبب نقص الحديد وفقر الدم مجموعة متنوعة من الأعراض، بما في ذلك التعب، وضيق التنفس، وشحوب الجلد، والشعور بالدوار، والصداع، وآلام الساقين".

ولأن نقص الحديد يؤثر على خلايا الدم الحمراء، فقد يؤدي ذلك إلى أن يكون لون الدم أقل إحمراراً.

ولكن قبل البدء في تناول مكملات الحديد، يوصي خبراء التغذية بتعويض نقصه من خلال الأطعمة.

مصادر الحديد

ويوجد الحديد في اللحوم، والبيض، والبقول، والمأكولات البحرية، والمكسرات والبذور، والخضراوات الورقية الداكنة كالسبانخ، والتمر، والزبيب، وبعض الفواكه المجفّفة.

وتعتبر اللحوم من أفضل مصادر الحديد لسهولة امتصاص هذه النوعية من المعدن، مقارنة بالحديد من مأكولات نباتية.

وفي حال ملاحظة أعراض نقص الحديد، وتوصية الطبيب بتناول مكملاته، يُنصح بتناول مكملات فيتامين "سي" لأنه يساعد على امتصاص الجسم للمعدن، أو تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالفيتامين.

ويوجد فيتامين "سي" في جميع الخضراوات ومعظم الفواكه وخاصة الحمضيات، والبطاطس، والطماطم.

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