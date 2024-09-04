تناول البيض يوميًا يوفر فوائد مذهلة .. فما هي ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - البيض من الأطعمة الشائعة التي يحرض على تناولها العديد من الأشخاص في جميع أنحاء العالم، وبحسب "إن دي تي في"، يقترح خبراء الصحة أن تناول 1-2 بيضة يومياً هو مثالي لمعظم الناس.



تسمح هذه الكمية بجني الفوائد الغذائية للبيض دون تحميل الجسم بالكوليسترول أو غيره من المواد الضارة المحتملة نتيجة الإفراط في أكل البروتين، والتي قد تؤثر على الكلى.

وتوجد 7 فوائد صحية يجنيها الجسم من تناول البيض باعتدال كل يوم، هي أنه:

يبني العضلات.

يحافظ على السلامة العقلية.

يدعم صحة القلب.

يساعد على إنقاص الوزن.

يحسن الرؤية والإبصار.

يساعد على خفض ضغط الدم.

يزيد الكوليسترول الجيد.

وتجعل هذه الأسباب البيض طعاماً مفضلاً لدى عشاق اللياقة البدنية، ومن يسعون إلى بناء العضلات، أو التخسيس.

ويمتاز البيض بتركيبة رائعة من مضادات الأكسدة النادرة، التي تعزز صحة العيون، وتقلل الالتهابات التي قد يتعرض لها القلب، وتحسن أداء الذاكرة والدماغ.

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