الامارات | «مشعوذ» عراقي يهدّد بتحويل أفراد الشرطة إلى «ضفادع»

اعتقلت السلطات الأمنية في محافظة الأنبار العراقية، عصابة مكونة من 6 أفراد، مختصة بجرائم السحر والشعوذة، بينهم متهم خطر أبلغ المسجونين معه في وقتٍ لاحق أنه سيحوّل قوات الشرطة التي اعتقلتهُ إلى "ضفادع".

وكانت السلطات الأمنية في محافظة الأنبار قد قبضت أخيرا على عصابة متخصصة في السحر والشعوذة، تضم 6 أفراد.

وما أثار الدهشة هو تصرف رئيس العصابة بعد احتجازه، إذ زعم أمام أفراد العصابة الآخرين أنه سيحول القوة التي اعتقلته إلى "ضفادع".

وبعد تداول الخبر بشكل واسع، سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من تصريحات رئيس العصابة، عبر طرح العديد من التعليقات والصور الطريفة.