توقعات مولود برج "القوس" من السبت 07 أيلول إلى الجمعة 13 أيلول 2024

مهنياً: لا شك انك تعلم انك تعيش في فترة متقلبة تحت تاثيرات الطوالع الفلكية المعاكسة قليلا نصيحة نظم اعمالك رتب اولوياتك خفف من العجقة والتراكمات انت قادر ان تبرمج امورك وتخفف من ضغوطات هذه المرحلة خاصة بين السبت والاثنين مع تواجد القمر في العقرب في البيت رقم 12 ولا تنسى المعاكسة من الشمس وعطارد من العذراء وزحل ونبتون من الحوت

عاطفياً: أسبوع رومانسي داعم للروابط يحمل معه الفرص والأجواء الممتازة عائليا وشخصيا تحصل فيه على ما تريد من ارتياح وتقدم ومصالحة قد تعرف لقاءات سعيدة تحت تأثير كوكب الحب من برج الميزان الذي يحمل معه الحب الانسجام التعاطف والطمأنينة سوف تنعم باهتمام الشريك ودلاله. للعازب اسبوع جيد ومثمر ولا بد من التحرك باتجاه المزيد من التواصل والاهتمام