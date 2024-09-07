توقعات مولود برج "الحوت" من السبت 07 أيلول إلى الجمعة 13 أيلول 2024

مهنياً: بداية اسبوع جيدة تحمل حسم في الحياة احيانا لازم نواجه الامور بصلابة ممنوع طيبة القلب انت امام الفرص الجيدة اذا بدي اربط قمر العقرب بين السبت والاثنين في مثلث مع زحل ونبتون في برجك ومثلث مع المريخ في السرطان دواء حقيقي لك مواقع من ذهب في ظل هذه المرحلة المصيرية مع تواجد الكواكب الشمس وعطارد في العذراء

عاطفياً: تمارس سحرا كبيرا وتستقطب الحب تحت تاثيرات كوكب الحب في الميزان فتشعر انك محبوب وقد تعرف حياتك العاطفية والاجتماعية انعطافاً مهّما نحو الافضل تتحسّن العلاقة الزوجية، ويسيطر جوّ من الألفة والمحبة ويخيّم الارتياح والهدوء مع الاولاد والاهل .للعازب قد تعيش عشقا وتبحث عن لقاءات بعيدا عن الاضواء الجو مليئ بالسعادة