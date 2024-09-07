الامارات | القاهرة: توقيف مدير مستشفى لأن كلبه عقر سيدة وابنتها الحامل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد أحد المجمعات السكنية الشهيرة في منطقة الشيخ زايد غرب القاهرة، أمس الجمعة، واقعة عقر كلب أحد السكان لسيدة من الجيران وابنتها، ما دفعهما إلى تقديم بلاغ لدى السلطات.

وكانت السيدة لبنى، 56 عاما، تسير بصحبة ابنتها الحامل نورهان ،27 عام، داخل كومباوند شهير محل سكنهما، حينما هاجمهما كلب أحد الجيران، حيث قام بعقر الأم في الساق، بينما عقر الابنة الحامل في الفخذ، حيث تم نقلهما على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأقدمت الأم وابنتها على عمل بلاغ لدى السلطات ضد جارهما مدير مستشفى أسيوط العام، حيث وجهتا له تهمة امتلاك كلب شرس دون إحكام ربطه، والتسبب في إصاباتهما.

و أمرت نيابة منطقة الشيخ زايد، بحبس مدير المستشفى صاحب الكلب، 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة التسبب في أضرار لسيدة وابنتها الحامل بالخطأ.