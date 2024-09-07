الامارات | عضة كلب وحقنة "تيتانوس" تمنحان أسرة تعويضاً بالملايين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصلت أسرة رجل تايواني توفي بسبب رد فعل سلبي للقاح الكزاز (التيتانوس) على 2.5 مليون دولار تايواني (78026 دولارًا أمريكيًا) كتعويض، وفقًا لوزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في تايوان.

وتتعلق القضية بمواطن من تايبيه الجديدة في الخمسينيات من عمره تم إعطاؤه لقاح التيتانوس بعد أن عضه كلب، حسبما قال لو يي تشون، نائب المدير العام لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) التابعة للوزارة.

وبعد فترة غير محددة من الزمن، توفي الرجل في نهاية المطاف في المستشفى بسبب فشل في القلب والرئة ناجم عن رد فعل تحسسي للأجسام المضادة للكزاز.

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن تشريح الجثة أظهر أن العوامل الأخرى التي أدت إلى وفاة الرجل شملت انتفاخ الرئة وارتفاع ضغط الدم الرئوي ومرض الشريان التاجي.

وتم تحديد مبلغ التعويض على أساس السجلات الطبية والاستجابات السريرية والاختبارات ذات الصلة التي أجراها برنامج تعويضات إصابات اللقاحات (VICP) التابع للوزارة في اجتماع عقد مؤخرا.

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن أسرة الرجل ستحصل أيضًا على مبلغ إضافي قدره 300 ألف دولار تايواني لتغطية نفقات الجنازة.

وأضافت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن لقاح الكزاز المعروف باسم توكسويد الكزاز قد يسبب صدمة بسبب رد فعل تحسسي في حوالي واحد إلى ثلاثة من كل 100 ألف حالة.

وأشار لو إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تحصل فيها عائلة أحد المتلقين المتوفين للقاح الكزاز على تعويضات بموجب برنامج التطعيم ضد المرض.