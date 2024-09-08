ما تأثير ممارسة الرياضة على الصحة الجنسية للرجل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة صينية جديدة أجراها باحثون في جامعة East China Normal تأثير ممارسة الرياضة اليومية على الحياة الجنسية للرجال.

وشارك في الدراسة 76 رجلا تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاما، وطلب من كل مشارك ممارسة العلاقة الحميمة مع شريكة الحياة مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتم توزيعهم عشوائيا على 3 مجموعات: مارست المجموعة الأولى تمارين التدريب المتقطع عالي الكثافة (HIIT) لمدة 7 دقائق كل يوم على مدار أسبوعين، وأجرت المجموعة الثانية تمارين التنفس البطيء للمدة نفسها، بينما شاركت المجموعة الثالثة في تمارين التنفس العادية، وأكمل جميع المشاركين العديد من الاستبيانات طوال الدراسة.

ووجد الباحثون أن ممارسة 7 دقائق فقط من تمارين HIIT يوميا، قد تسهم في تأخير النشوة الجنسية لدى الرجال وتحسين العلاقة مع الشريك، في أقل من أسبوعين.

وكتب الفريق في المجلة الدولية لعلم النفس السريري والصحي: "مقارنة بمجموعة التنفس العادي، فإن فعالية أسبوعين من تمارين HIIT في تخفيف أعراض القذف المبكر تشير إلى إمكاناتها كعلاج جديد".

وأوضح أن مجرد التركيز على التمارين أو التنفس قد يعزز قدرة الرجال على تنظيم انتباههم، ما يطيل مدة العلاقة الجنسية.

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