القاهرة - الخليج 365
مهنياً: عنوان هذا الاسبوع العمل والبدء من جديد في ادائك في اسلوبك في علاقاتك في اسفارك في تعويض لاموال كنت قد خسرتها ان هذا الاسبوع هو اسبوع تحول فيه النقمة الى نعمة الزهرة في برجك يحرسك يحميك يحمل حركة قوية جدا علاقات اجتماعية افكار جديدة تطبقها على ارض الواقع تاثيرات رائعة تفتح امامك ابواب كانت مغلقة فتتألق على الصعيد المهني وقد يحملك الحظ الى منعطف جديد لم تتوقعه البداية مع وجود القمر في الجدي في موقع معرقل
عاطفياً: شغف اغراءات جاذبية كاريزما وغرام من النظرة الاولى تحت تاثيرات الزهرة في برجك اسبوع رومنسي يحمل اجواء ساحرة مليئة بالحب والتقارب يعدك بفترة عاطفية جيدة ومشاريع جديدة تستعيد المناخ الجميل وتتلقى مفاجأة مفرحة كخطوبة احد الاولاد او ولادة طفل في العائلة للعازب تتلقى دعوات كثيرة وممتعة وعروضا مسلية يجب ان تستفيد من كلّ لحظة
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "الميزان" من السبت 14 أيلول إلى الجمعة 20 أيلول 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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