توقعات مولود برج "العقرب" من السبت 14 أيلول إلى الجمعة 20 أيلول 2024

مهنياً: يهديك هذا الشهر اجواء ناجحة دافئة وانتقالا الى السلام بعد فترة من المواجهات والتناقضات اسبوع مهم جدا يساعدك المناخ الفلكي على التقاط الفرص المهمة ودفع امورك الى الامام تساعدك الكوكب من العذراء الشمس عطارد والمريخ من السرطان زحل زنبتون في الحوت وبلوتون في الجدي في موقع مناسب البداية مع القمر في برج الجدي يشكل طالع جيد لك يحمسك ويجعلك اكثر انطلاقا من السابق

عاطفيّاً: لا تعلق اهمية على كل الشائعات او المواجهات والنزاعات والاجواء المتشنجة تحت تاثير كوكب الزهرة من برج المواجه لبرجك في الميزان ما يجعل الخلافات العائلية والعاطفية كبر عقلك وعد للعشرة للعازب حاول ان تهدأ الاوضاع وخفف من كلامك الجارح مع الحبيب