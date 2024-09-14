توقعات مولود برج "القوس" من السبت 14 أيلول إلى الجمعة 20 أيلول 2024

مهنياً: اسبوع البشائر والاخبار السارة اسبوع مهم يحمل عودة المبادرات الفردية وتبدع في اعمالك بحيث يكون لك شان خاص بك في كل ما يتعلق بالاوراق والاعمال اومصادر في دخل جديدة وطاقة من الابداع وقدرات كبيرة على التقدم بالرغم من مواقع الكواكب المعاكسة عطارد والشمس في العذراء زحل ونبتون في الحوت في مواجهة برجك ما يجعلك تحارب على جبهات عدة البداية مع يوم السبت مع وجود القمر في الجدي الذي يجعلك تتباهى بنفسك وتحضر لبناء شيء جديد

عاطفياً: اسبوع مناسب للعلاقات الحميمة وللقاءات الرومنسية بحيث يتحدث كوكب الحب الذي يتنقل في برج العقرب المائي الصديق عن انفراجات وحلول وتسويات ويقدم لك السعادة والرومانسية في هذا الاسبوع الرائع والمميز حيث تتطوّر العلاقات وتلفت الأنظار إليك وتسحر كلّ من يقترب منك، للعازب, تقوى الرومانسية ويأتي الحبّ خلال رحلة أو ربّما خلال زيارة جامعية او ثقافيّة وقد تلتقي شخصاً يلفت اهتمامك أو تختار الارتباط