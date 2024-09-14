توقعات برج الجدي لشهر سبتمبر

برج الجدي المرحلة الفلكية بهذا الشهر جيدة بالنسبة لك حتى ولادة القمر وخسوفه واكتماله أيضا يدعم تحركاتك، ويشير إلى بدايات جديدة ومبشرة أو ربما لسفر أو نجاح أو شهرة أو انتشار.

وارد بهذا الشهر أن تتلقى عرضاً مغرياً، أو تصل لموقع أو مركز أو منصب حلمت به، ومن الممكن ان توكل إليك مهام جديدة تتطلب الكثير من الاهتمام والثقة العالية، بهذا الشهر يستجيب الفلك لرغباتك، ومن الوارد ان تتلقى أخبار جيدة أو موافقة، وتتم أمورك بطريقة إيجابية حتى لو تخللها بعض التعب.

الأمور المالية جيدة أيضا، ولكن تحتاج منك لإعادة نظر وترتيب ووضع نظام مالي متوازن ومعالجة الأخطاء السابقة قد تتحمل بهذا الشهر مسؤوليات عائلية مرهقة تتطلب منك مصاريف زائدة أو ربما اهتمام بأحد أفراد العائلة قد يكون الظرف الصحي مهيمناً ومتطلباً سواء بما يخصك أو بما يخص أحد أفراد محيطك، فلذلك حاول ان تهتم أكثر بالأمور الصحية وحاول ان تترك مساحة من الراحة عزيزي مولود الجدي لكي لا ترهقك الظروف والمسؤوليات.

تضطر بهذا الشهر أحيانا لإعادة النظر ببعض الارتباطات، وذلك بسبب تراجع كوكب أورانوس ببرج الثور، وربما تعيش حالة عامة شبيهة بماضي كنت قد عشته بالسابق هناك القليل من التنافر ما بين كوكب المريخ بالسرطان والزهرة بالميزان لذلك قد تعيش بعض الانفعالات العاطفية والعائلية، وقد تعاني من إهمال بعض الجهات لمسؤولياتهم، وربما تلوم الآخرين على تقصير ما هناك تناقضات ما بين واجبات لا بد منها ورغبة تسكنك بالتحرر من هذه الضغوط لا عليك عزيزي الجديد، فأنت تستطيع بإرادتك القوية وصبرك ان تضحي ببعض من حريتك من أجل العائلة، أو من أجل بعض المقربين.

الأوضاع العاطفية قد لا تكون على مستوى طموحاتك بهذا الشهر فالحقيقة أن الأمور العائلية طاغية قد ترغب بالاستقرار، وقد ترغب بالإحساس بالأمان، وهذا ما يؤرقك بعلاقاتك الشخصية العميقة.

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