الامارات | فتاة عمرها 21 عاماً تشتغل في 7 وظائف: أنا "مدمنة" على البقاء مشغولة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

كلوي وودروف شابة بريطانية تبلغ من العمر 21 عاما، وهي بحق صاحبة "سبع صنايع"، فهي تشغل 7 وظائف متنوعة، وبالرغم من ذلك لديها وقت فراغ تستغله بكتابة يومياتها، وبالعمل على صيانة وتجديد قارب اشترته مؤخراً.

كلوي التي تقول إنها "مدمنة" على البقاء مشغولة، تعمل مدربة رقص، وخبازة في فرن، ومؤثرة، وباريستا، وجليسة أطفال، كما تعمل مشرفة على رحلات القوارب، وتعمل آخر النهار في مطعم "صب واي".

وتضيف الشابة النشيطة، بحسب صحيفة ميرور البريطانية، إنها مدمنة على الانشغال، ولا تنوي الإبطاء من جدول أعمالها المزدحم في أي وقت قريب، فهي تحب أسلوب حياتها المزدحم والعمل اليوم تلو الآخر وحتى في عطلات نهاية الأسبوع.

تخرجت كلوي وودروف في مدرسة الباليه الشمالية في مانشستر ، وتؤكد أنه لطالما كان الرقص هو حبها الأول والمكان الذي تشعر فيه بالحياة، لكنها تحب أيضا جدول أعمالها المليء بالمهام والعمل، وتعتقد أنه من الجيد أن تكون مشغولة.

وعندما لا ترقص، فإن كلوي تعمل في إحدى وظائفها الأخرى بدوام جزئي، أو في الخبز، وتعلق على الأمر "الخبز هو منفذ إبداعي بالنسبة إلي، أحب تجربة الوصفات الجديدة ومشاركتها مع الآخرين".

وتجني كلوي 1800 جنيه إسترليني شهرياً من جميع وظائفها، واشترت أخيرا قاربا مقابل 7500 جنيه إسترليني تعمل على تجديده، وتخطط للانتقال من منزل والديها للعيش فيه.

وتوضح الشابة البريطانية أن والديها كانا داعمين لها ولكنهما مصدومان من جدول عملها المزدحم، ورغم أنهما يعتقدان أن الأمر جنوني بعض الشيء، فإنهما فخوران بما أنجزته ابنتهما.

ورغم انشغالها، تجد كلوي وودروف الوقت أيضا لتوثق حياتها اليومية على حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي، وتتواصل مع متابعيها.