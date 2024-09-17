الامارات | أطعمة ومشروبات تساعد على النوم وأخرى لا تساعد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت الدكتورة لودميلا دينيسينكو خبيرة التغذية الروسية المواد الغذائية التي يفضل تناولها في وجبة العشاء والأطعمة التي يجب تجنبها.

ووفقا لها، يجب تناول وجبة العشاء قبل ثلاث ساعات من موعد النوم. ولكي تكون نوعية النوم جيدة يجب تناول أطعمة تساعد على النوم بسرعة والحصول على نوم جيد.

وتقول: "تحتوي جميع منتجات اللبان تقريبا: الزبادي والحليب وخاصة الجبن على حمض التربتوفان الأميني والكالسيوم، التي تعتبر من العناصر الدقيقة المنومة. لذلك عند تناول كوب من الزبادي قبل النوم، لا يعني تناول وجبة دسمة، بل الحصول على جرعة صغيرة مهدئة. كما أن لحم الديك الرومي غني بحمض تربتوفان الأميني. أي أن تناول قطعة منه قبل النوم سيساعد على نوم جيد".

وبالإضافة إلى ذلك، للشاي والزيوت النباتية تأثير منوم أيضا.

وتقول: "جميع أنواع الشاي وخاصة شاي البابونج مع نبات رعي الحمام أو أعشاب أخرى له تأثير مهدئ. لذلك يفضل تناولها قبل فترة قصيرة من موعد النوم. كما أن الزيوت النباتية لها تأثير مفيد. فمثلا حتى رائحة زيت السمسم تساعد على الاسترخاء والنوم الجيد".

ووفقا لها، ولكن هناك أطعمة ومشروبات تتعارض مع النوم.

وتقول: "جميع الأطعمة الدهنية والمقلية والمدخنة وجميع الأطعمة التي يستغرق هضمها وقتا طويلا وتسبب الشعور بالشبع، مثل القهوة والشوكولاتة والأطعمة الحارة المحتوية على مادة الكابسيسين- مادة تسبب تدفق الدم إلى المعدة ولها تأثير محفز . ومع ذلك يعتبر الإفراط بتناول الكحول العدو الرئيسي للنوم، على الرغم من أنه في البداية يسبب الشعور بالنعاس، ولكنه بعد ذلك يمنع الحصول على نوم هادئ وجيد".