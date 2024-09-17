ودع الصيف.. 30 صورة لأرخص مصايف في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - يبحث العديد من المصريين، عن أفضل أماكن الإقامة في الإسكندرية، من أجل قضاء إجازة مميزة بعيدا عن الشمس الحارقة والطقس الحار.

"الخليج 365" يقدم أرخص أماكن الإقامة في الإسكندرية، وفقا لموقع "بوكينج".

فندق أكروبول

يقع فندق Acropole في قلب مدينة الإسكندرية ويقدم طلّة خلابة على البحر الأبيض المتوسط وغرفاً مع شرفات، ويبعد 5 دقائق سيرا على الأقدام عن مكتبة الإسكندرية الكبرى.

تضم كافة الغرف في فندق Acropole تلفازاً وخدمة الواي فاي المجانية وثلاجة مشروبات صغيرة وقد تم زخرفتها بأرضيات من اللونين الأسود والأبيض. كما تشمل حماماً خاصاً مع حوض ودش استحمام.

يقدم مطعم الفندق وجبة إفطار محلية تتألف من القهوة والشاي ولفائف الحلوى. كما يوجد الكثير من المقاهي ومتاجر المعجنات في المنطقة المحيطة.

يبعد فندق Acropole حوالي 10 دقائق سيراً على الأقدام عن قلعة قايتباي والمتحف الروماني. ويمكن لموظفي مكتب الاستقبال الذي يفتح على مدار 24 ساعة أن يوصي بالجولات ورحلات الغوص.

سعر الليلة 730 + 96 ضرائب ورسوم بإجمالي 826 جنيها.

Alexander The Great Hotel

يقع فندق الاسكندر الاكبر في وسط مدينة الاسكندرية ويوفر غرف مكيفة مع شرفات وخدمة الواي فاي مجاناً، ويوفر الفندق إطلالة على كنيسة الاسقفية ويتميز بمكتب للجولات السياحية ومكتب استقبال يعمل على مدار 24 ساعة.

يضم هذا الفندق غرف واسعة تحتوي على تلفزيون مع قنوات فضائية وهاتف ويبعد مسافة 15 دقيقة فقط بالسيارة من مكتبة الاسكندرية، كما تحتوي جميع الغرف على ميني بار وحمام خاص مزود بدش.

يمكن للضيوف بدء يومهم بتناول بوفيه الإفطار في منطقة تناول الطعام أو في غرفهم الخاصة، ويقدم مطعم الفندق الذي يشمل على قائمة مأكولات الأطباق المحلية كما تتوفر أيضاً مجموعة متنوعة من المطاعم في المنطقة المجاورة.

يقع فندق الاسكندر الاكبر على بعد 5 دقائق من ممشى الكورنيش ذو الواجهة البحرية في الاسكندرية، ويبعد مطار الاسكندرية الدولي مسافة 5 كم كما تتوفر أيضًا خدمة استئجار السيارات.

سعر الليلة 706 + 203 ضرائب ورسوم بإجمالي 909 جنيها.

Alex Inn Rooms – Alexandria

يقع Alex Inn Rooms - Alexandria في الإسكندرية على بعد 300 م من شاطئ الإبراهيمية و600 م من شاطئ شاتيبي، ويوفر مكان إقامة مصنف نجمتين.

يقع مكان الإقامة على بعد حوالي 2.3 كم من محطة سكة حديد سيدي جابر و4.2 كم من حديقة حيوان الإسكندرية و4.7 كم من مقابر كوم الشقافة.

ويتميز الفندق بتراس ومكتب استقبال يعمل على مدار 24 ساعة وخدمة الواي فاي المجانية في جميع أنحاء مكان الإقامة.

يوفر الفندق بعض الوحدات التي تضم شرفة، وتحتوي الغرف على غلاية.

تشمل نقاط الاهتمام الشهيرة بالقرب من Alex Inn Rooms - Alexandria شاطئ كليوباترا ونادي الإسكندرية الرياضي ومكتبة الإسكندرية. ويعتبر مطار برج العرب الدولي المطار الأقرب لمكان الإقامة حيث يقع على بعد 49 كم منه.

سعر الليلة 779 + 117 ضرائب ورسوم بإجمالي 896 جنيها.

Hyat Hostel & Suites

تقع شقة "Hyat Suite & Private Rooms" في الإسكندرية، وبالقرب من شاطئ الإبراهيمية وشاطئ الشاطبي وشاطئ كليوباترا، وتوفر خدمة الواي فاي مجاناً، ويمكن للضيوف الاستمتاع بحديقة وتراس.

تتميز بعض الوحدات بأنها مكيّفة، وتحتوي على تلفزيون بشاشة مسطحة وغسالة ملابس وآلة لتحضير القهوة، بالإضافة إلى مطبخ.

تقع هذه الشقة على بُعد 2.1 كم من محطة قطار سيدي جابر و4.3 كم من حديقة حيوان الإسكندرية، كما يعتبر مطار برج العرب الدولي المطار الأقرب إلى شقة "Hyat Suite & Private Rooms"، حيث يبعد مسافة 49 كم.

سعر الليلة 601 + 90 ضرائب ورسوم بإجمالي 691 جنيها.

Semiramis hotel

يقع فندق سميراميس في الإسكندرية على بعد 1.8 كم من شاطئ الأنفوشي و1.9 كم من شاطئ شاتيبي، ويوفر مكان إقامة مصنف 4 نجوم.

تشمل المرافق المتوفرة في مكان الإقامة هذا مطعم وخدمة الغرف ومكتب استقبال يعمل على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى خدمة الواي فاي المجانية، ويمكن للضيوف الاستمتاع بإطلالات على البحر.

تحتوي الغرف على حمام خاص، في حين تضم بعض الغرف في الفندق تراسًا، توفر جميع الغرف للضيوف ثلاجة.

يقدم فندق سميراميس وجبة إفطار انتقائية أو كونتيننتال. تشمل نقاط الاهتمام الشهيرة بالقرب من مكان الإقامة مكتبة الإسكندرية واستاد الإسكندرية ومحطة مصر، ويعتبر مطار برج العرب الدولي المطار الأقرب لفندق سميراميس حيث يقع على بعد 50 كم منه.

سعر الليلة 974 + 146 ضرائب ورسوم بإجمالي 1120 جنيها.

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